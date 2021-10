El gallo que no cesa

08:34

Guillermo Summers abre de nuevo 'El Guasá' con la actualidad viral más divertida. En esta primera entrega recoge los mejores memes y tuits sobre la subida del precio de la luz porque como siempre, los hay que se lo toman con humor y otros que no tanto. No obstante, este tema no ha sido el único que ha encendido la mecha de la opinión en internet, porque las idas y venidas de equipo del futbolista Kylian Mbappé, también han nsido carne de meme.