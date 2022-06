El gallo que no cesa 'Goya. Saturnalia', las Pinturas Negras saltan al cómic 10:42 Manuel Gutiérrez y Manuel Romero nos presentan su cómic Goya. Saturnalia. Con él nos trasladamos a julio de 1819, momento en el que el pintor aragonés se muda a la Quinta del Sordo, situada por aquel entonces a las afueras de Madrid, en Los Carabancheles. Muy crítico con los acontecimientos históricos de aquel momento, muchos se preguntan qué se le pasaba entonces a Goya por la cabeza para decorar los muros de su casa con las famosas Pinturas negras. ¿Fue este gran artista un precursor de cómic? Aquí puedes escuchar la charla que han mantenido con Mara Peterssen. Más opciones

