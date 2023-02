Parejas de Cantoria celebran la boda que no pudieron tener

El gallo que no cesa

10:08

Hoy descubrimos un proyecto de lo más entrañable. No situamos en Cantoria, un municipio almeriense de unos 3 mil habitantes, donde a los matrimonios que cumplen 50 años de casados se les está dando la oportunidad de repetir su enlace e inmortalizarlo en un álbum de fotos. Estas imágenes serán un recuerdo bonito para las parejas que no pudieron celebrar sus bodas como les hubiera gustado y, además, compondrán una muestra donde se combinarán con las de los primeros enlaces. Todo con el propósito de brindar a estos mayores la ceremonia que no pudieron tener por las complicaciones de aquella época. Chema García Langa ha charlado con el impulsor del proyecto: Andrés Carrillo, fotógrafo vocacional y agente de innovación del proyecto Guadalinfo.