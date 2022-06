El gallo que no cesa Un cómic de la Quinta del Sordo, Goya y sus Pinturas Negras 53:19 ¡Canta en compañía de Mara Peterssen y las gallinas y los gallos de RNE! Tere Vilas recuerda en El retrovisor cómo Vlad III 'El empalador' intentó asesinar al sultán otomano Mehmed II 'El conquistador' en 1462 y les ofrecemos la previsión del tiempo; nuestra 'Palabra de gallo' de hoy es allanamiento; Miguel Ángel Guillén echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Javier Alonso es el encargado de la propuesta musical; charlamos en la entrevista con Manuel Gutiérrez y Manuel Romero, autores de Goya. Saturnalia, un cómic que retrata al pintor aragonés en 1819 en la Quinta del Sordo y con sus Pinturas Negras; retamos a nuestros oyentes a que participen en el Concurso musical, llamando al teléfono del directo 900 137 137; en El vuelo de la Alondra, César-Javier Palacios nos cuenta por qué los rosales son usados como alarma biológica en los viñedos; en el reportaje de Miguel Ángel abordamos cómo puede afectar la inflación a nuestras vacaciones y terminamos con el resumen loco e intenso Palabra de gallo. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]