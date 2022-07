El gallo que no cesa

07:28

Carolina Jiménez, nuestra experta en Con cine y a lo loco pone el broche de oro a esta temporada con los finales de las películas, porque no todos son iguales y no todos se estructuran de la misma manera. Carolina nos habla del final resuelto, no resuelto, expandido, inesperado, ambiguo y muy bien atado.