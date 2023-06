53:16

'Than U very much, Cher' con Chema García Langa y las gallinas y gallos de RNE. Laura Odene recuerda en El retrovisor el contubernio de Múnich en 1962 y les ofrece la previsión del tiempo; nuestra Palabra de gallo de hoy es aquilatar; Tere Vilas echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Lara López se encarga de nuestra propuesta musical; charlamos en la entrevista con la psicóloga general sanitaria Lorena Gascón, autora del libro 'Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí?' (Ediciones Martínez Roca); retamos a nuestros oyentes para que participen en directo en el Concurso de conocimientos llamando al 900 137 137; en Tierra sin límites Paula Mayoral nos lleva por el Mediterráneo para celebrar el Día Mundial de los Océanos y nuestro Médico de guardia Javier Salas dedica su sección al hígado graso no alcohólico.