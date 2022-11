01:08:45

Cómo la artista de Portland revolucionó la música popular prácticamente desde el anonimato

Cómo la artista de Portland revolucionó la música popular prácticamente desde el anonimato

Música seleccionada:

ECCOと悪寒ダイビング — Macintosh Plus

Hell IIV: Abandoned In A Sea Of Sand — Vectorfray

Manifest Faithless (His Last Walk) — Vktrfry

Dreadmachine Ignite — Vektordrum

Fraktalseq: Blossom — Vektordrum

lus3 — dstnt

mirror harem — esc 不在

heaven's gate / sneak out! — fuji grid tv

Data Dream — LASERDISC VISIONS

Lisa Frank 420 – Macintosh Plus

ドリーミー — Sacred Tapestry

7 WONDERS OF THE iNTERNET —情報デスクVIRTUAL

Heaven's Fruit Plaza — PrismCorp Virtual Enterprises

Harem — New Dreams Ltd.

Muku Grid — New Dreams Ltd.

At Dusk — Vektroid

We Need To Talk — Vektroid

Sick & Panic (First Mix) — Macintosh Plus

OPTION1 — Vektroid & New Dreams Ltd.