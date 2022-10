54:36

Esta semana en El club lento synth pop nocturno y fantasmal para la Noche de los Difuntos

Synth pop nocturno y fantasmal para la Noche de los Difuntos

Dirigido y presentado por Álvaro Tarik

Música seleccionada:

Corner [sintonía de cabecera] — Chevalier Avant Garde

Lately — Cool Heat

Geschichten — Levin Goes Lightly

House Of Yesterday — Ariel Pink

Veranda — FM Skyline

Inspirit — Julianna Barwick

Arm of Golden Flame (feat. Marina Abramović) — Sound of Ceres

Outer Century — Sound of Ceres

haunt me (x 3) — Teen Suicide

Off Goes The Light — Bibio

Don’t Forget — Sky Ferreira

Danger (Passion) — Danger Incorporated

Lovewave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772