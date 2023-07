El club lento

54:26

La ciudad andaluza resurge con una nueva escena alejada del rock y del indie

Música seleccionada:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- Te sobrarán las palabras (feat. Diosque) — Los Pilotos

3- A tiempo de saltar — Los Pilotos

4- Reposo — Matsu

5- Reacción — Matsu

6- Te necesito — Bárbara

7- Aforo completo — Bárbara

8- Llegan los drone (ft. S100) — VANI7INO6

9- Juegui — Pedro Ernesto

10- Caramelo House (Otro Lado) — Chico Blanco

11- Cadillac — Chico Blanco

12- Make Up — La Zowi

13- Domingo de ramos — Unidad y Armonía

14- Aunque sabíamos que no estábamos volando — Unidad y Armonía

15- Love Wave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772