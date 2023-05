El club lento

01:04:36

Especial Synthwave: sintetizadores y baterías electrónicas a cascoporro, futurismo retro....

Música seleccionada:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- Human — bl00dwave

3- Atlas — Duett

4- Wild Ones (feat. Ollie Wride) — FM-84

5- Supremacy — Gabriela Márcia

6- Venus Aire — Windows¿96

7- The Girl's Hard To Read — OSC

8- Head Over Heels — Astrophysics & Hatsune Miku

9- Karova — Come Truise

10- She Is Young, She Is Beautiful, She Is Next — Perturbator

11- The Equaliser (Not Alone) — The Midnight

12- Thrasher — Dance With The Dead

13- Clear —¿¿

14- Resonance — HOME

15- Puzzle — HOM