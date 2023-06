El club lento

58:06

Una selección de novedades nacionales e internacionales, más un interesante descubrimiento

Música seleccionada:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- ICHLU — Bert Verso

3- Daddy Blue — Bert Verso

4- Tokamak —CEL

5- Espace Gestuel — Tin Man

6- Coming Out — Harold Grosskopf

7- Un gato largo — Sofia

8- Chico raro — Sofia

9- Las chicas malas — Los Pilotos

10- Desfile alienígena — Los Pilotos

11- Nuestra primera vez — Inane

12- La emoción de descubrir colores nuevos —Inane

13- Love Wave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772