El club lento

59:33

Episodio sobre músicas que nos conectan con la naturaleza pura y la naturaleza virtual

Episodio sobre músicas que nos conectan con la naturaleza pura y la naturaleza virtual

Música seleccionada:

1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- Tears for Gaia — New Gaia

3- Like Water — Vaperror

4- F-Cavern Water — Pyravid

5- Temple of Sadness — Electric Dreams

6- Echoes Through the Forest — OSCOB/Digital Sex

7- Canopy (Prod. Cinctulan) — Cobalt Road & STΛQQ ƟVERFLƟ

8- CRYSTAL MARINA — Entrana

9- Sunset — Silver Richards

10- Intervalos de Incorporação — AQUAE

11- pela mata — JCCG

12- June Winds — ECO VIRTUAL

13- Illusions in the Fog — Golden Living Room & Bathroom Plants

14- Bermuda — Visaプリペイド

15- Ocean Breeze — Silver Richards