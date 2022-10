01:01:24

En El club lento, charlamos con Igor Casayjardín sobre su extraordinario proyecto sonoro

Dirigido y presentado por Álvaro Tarik

Música seleccionada:

Corner [sintonía de cabecera] — Chevalier Avant Garde

Apolo — IGOR

PESCA Y CAZA — IGOR

Misteria — IGOR

A.A.A. — IGOR

7P.M. — IGOR

Nuevo Sierra — IGOR

Nowhere —CD Ghost

Off Goes The Light — Bibio

Don’t Forget — Sky Ferreira

Lovewave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772