El club lento

Celebramos el fin del año académico con una sesión de future funk superfiestero

Música seleccionada:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- Online Shopping — Dan Mason ¿¿·¿¿¿¿

3- Midnight ¿ — Dan Mason ¿¿·¿¿¿¿

4- Around — SAINT PEPSI

5- Private caller — SAINT PEPSI

6- SAINT PEPSI-VANILLA PEPSI [¿¿¿¿MACROSS 82-99 EDIT] — ¿¿¿¿MACROSS 82-99

7- Horsey (feat. Sarah Bonito) — ¿¿¿¿MACROSS 82-99

8- Catch! — Night Tempo

9- Lovely! — Night Tempo

10- Light Show — VentureX

11- Roller Disco! — Rollergirl!

12- Cover Me (feat. Image Trace) — Zai Kowen

13- Club du Trash — Unibe@t

14- I Don’t Need Love — BarbWalters

15- Shine Your Light — Mélonade

16- Sunset — Vantage

17- You’re Love — Yung Bae

18- Love Wave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772