59:29

Hoy en El club lento hablamos de electrónica en femenino: Mujeres tras los osciladores

Mujeres tras los osciladores

Música seleccionada:

1- The Second Wave: Sirens —Suzanne Ciani

2- Us Ephimeral — Vitesse X

3- Scripture — Eartheater

4- Inspirit — Julianna Barwick

5- My Heart — Catherine Moan & Primer

6- Don’t Forget — Sky Ferreira

7- You’ll miss me when I’m not around — Grimes

8- over u — caro♡

9- No lo sé — Sofia

10- Sola — Elba

11- Aforo completo — Bárbara

12- Via Torino — Cabiria

13- Zora’s Song — Anna Arrobas

14- pearl — Luxury Elite