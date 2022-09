01:00:12

En este capítulo de El Club Lento, escucha música para centros comerciales abandonados

(Mallsoft o la crítica irónica al consumismo posmoderno)

Dirigido y presentado por Álvaro Tarik

01 libra [sintonía de cabecera] - lasership stereo

02 仮想夢プラザ - 仮想夢プラザ

03 Commercials - 猫 シ Corp.

04 Shopping Delirium - Disconscious

05 INSPIRED - Hallmark '87

06 Lobby - Hantasi

07 Timeless タイムレス - Zadig The Jasp

08 Fashion Valley - Limousine

09 Attention Kmart Shoppers - リズム

10 K - リズム

11 It's all calling my name - PowerPCME

12 AgenciesXL - Nyetscape

13 Stylize With Home Decor - nofriendsonline

14 スパ2000 - ベリキャンディ

15 long ride [sintonía de cierre] - 骨架的