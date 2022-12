El club lento

01:04:59

Hoy hablamos de canciones alegres que parecen tristes, y tristes que parecen alegres.

Hoy hablamos de canciones alegres que parecen tristes, y tristes que parecen alegres.

Música seleccionada:

Corner [sintonía de cabecera] — Chevalier Avant Garde

On My Mind — CD Ghost

Lately — COOL HEAT

Infinite Design — Midi Memory

Wish — CASTLEBEAT

Lonely Woman — Sean Nicholas Savage

My Heart — Catherine Moan x Primer

Invisible — Hannah Diamond

dune — Planet 1999

Party — Planet 1999

Every Rule — Charlie XCX

Colors In Miami — 18 Carat Affair

palm_tree.fm — Topaz Gang

Natsu Ai — Dan Mason

Walls of Silence — John Maus

new strategies for telemarketing through precognitive dreams — Teen Suicide

State Of The Union — Chevalier Avant Garde

Knowing Me, Knowing You — Levin Goes Lightly

Lovewave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772