01:59:08

Bienvenid@s a un bosque donde la belleza tiene cuatro patas y hace miau y donde la ética y la moral se traducen en Protección. Protección Animal. Atiende: “Buscamos adoptantes responsables que deseen incluir un nuevo miembro en su familia, ya sean perros o gatos. Y a todos aquellos perros o gatos que, por su timidez, edad u otra circunstancia no puedan encontrar una familia, les ofrecemos la oportunidad de llevar una vida digna y lo más confortable y social posible, hasta el resto de sus días, en nuestra aldeas canina y gatuna. Desde nuestra web las nieves.org (http://lasnieves.org/contactame) deseamos concienciar a todo el mundo en el respeto por la naturaleza, hacernos eco del drama de los "sin voz" y ser un punto de encuentro para tod@s l@s que pensamos que, si nos lo proponemos, algún día España podrá ser un país avanzado y respetuoso con todos aquellos seres que nacen aquí”. Ésta es la carta de presentación de La Asociación Las Nieves para la Protección Animal. Hablamos con su primera creadora: Marisa. Mujer y cuidadora. De la Vida

Bienvenid@s también a un bosque habitado activista en la necesaria Cultura de los Cuidados. Estamos viviendo un momento histórico que pone a prueba nuestro ADN más humano y conmovido. Dice Patricia Manrique que lo "común sensible" es lo común que se siente. Está más acá y va más allá de la comunidad con que te identificas o te identifican. Es ese grupo cotidiano, la tribu, el círculo, el colectivo, incluso el barrio, más que las comunidades normadas, puramente intelectuales, regidas por el interés. El común sensible no prioriza el rendimiento, está más cerca del gasto que se vive como lujo… como el amor. Y es ese común del cuerpo a cuerpo el que está llamado a protegernos del capitalismo, el patriarcado, el racismo, el capacitismo, el edadismo y la insatisfacción general que el desorden mundial provoca en nuestras vidas. Por contagio y cuidados más que por estatutos e imposiciones.

Te invitamos a sumarte a la Revolución de los Cuidados, Porque, como nos recuerda siempre Yayo Herrero, somos ecodependientes e interdependientes. Cuidados hacia los seres vivos de todas las especies. Cuidados hacia la Tierra. Cuidados de los cuerpos y las dignidades de todos los tiempos y de todos los espacios. Cuidados para la justicia social. Cuidar a quien nos cuida. Proteger a quien nos protege. Cultivar lo que nos hace vivir. La cultura del cuidar y el cultivar. Según nos ilustran y emocionan el Marisa, Mar Butterfly, Sonia López, nuestra bombera forestal e hija de Marisa. También Gustavo Duch, Jorge Riechmann, Raúl de Tapia que es Raúl Alcanduerca, Natxo Blanchart coon sus noticias de plantabosques de Arriba Las Ramas, Wenceslao Fernández Flórez, autor de El bosque animado y otras perlitas “animalistas” de hace ochenta años. Música a cargo de Amparo Sánchez y la neozelandesa, Lorde, cuyo nombre de pila es Ella Yelich. Y en el Club de la Hojarasca: José Manuel Sebastián, Pilar Socorro, Marta Iraeta e Isabel Ruíz Lara.

Y ahora, cúbrete de respeto por la naturaleza y todos los seres vivos, infunde a los más jóvenes el amor por los animales, por los mayores, por los vulnerables, por los pequeños, por los que no saben y por todo lo que palpita, reparte concienciación antiabandono y no cierres los ojos. Abre los brazos y habita esta aldea de cuidandos, sin duda, territorio superconmovido… ¡Arriba las ramas y las patas!