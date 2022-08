01:59:07

Bienvenid@s a un bosque donde hemos descubierto al término de esta primera semana de agosto que, para vencer el calor, solo necesitamos un poco más de paciencia para vislumbrar a los más convencionales representantes de nuestras faunas. Y recorrer las fronteras del día y la noche. Porque este mes es para noctámbulos. Sobre todo, entre los mamíferos. La sombra que el propio planeta crea sobre sí mismo es un buen amparo para el insolente calor que tan mal soportan los con pelo. Dominan, pues, los paseantes nocturnos entre las faunas más cercanas.

Así nos informa fenológicamente Joaquín Araújo en su “Calendario de la Naturaleza” (Tundra Ediciones). Y nos habita la inteligencia y sensibilidad de este naturalista conmovido con mayúsculas.

Creíamos conocer a Joaquín lo suficiente para entender su larga y amplia trayectoria. Pero no. Hasta que la Comunidad del Bosque no acudió a su verdadero hogar, entendíamos bien poco. Cuando el Emboscado mayor de los reinos naturales dice que antes que escritor y divulgador es campesino está diciendo la verdad, y se queda corto. Es una gran satisfacción comprobar que la autenticidad se cumple y es real. Sin trampas, sin esa impostura tan corriente hoy en día de querer pintarse de verde.

También habitamos un bosque por l@s que tienen que asumir ser liderad@s por planteamientos contundentes. Líderes que acepten ser estudiantes toda la vida. Líderes que sepan poner a buen recaudo el poder y, por tanto, luchar contra las injusticias. Sí, necesitamos nuevos líderes para estos nuevos tiempos de emergencia climática, de emergencia de LA VIDA. Como dice Joaquín Araújo, l@s grandes líderes no tienen bastón de mando, ni cartera ministerial. Y que sin son grandes líderes de verdad son líderes para siempre. Descubriremos los tres grandes líderes que sobreviven a todas las historias de poder para Araújo. Líderes que nunca se propusieron serlo, líderes de la compasión, la concordia, la armonización. Pero, ¿estamos dispuestos a creer en lo que es verdad o nos atraen seducciones imaginarias que no nos interesan como seres vivos? ¿Y cuál es la verdad más verdad?

Contamos además con los textos de Raúl de Tapia que es Raúl Alcanduerca, Greta Thunberg, Salman Rushdie, Antònio Guterres, Harrison Ford, Nelson Mandela, Francis Hallé y Yolanda Rodríguez Vidales. Y con la sensibilidad arbórea mutualista del plantabosques Natxo Blanchart López, de la Asociación Arriba Las Ramas, que nos trae a Manu de la Puerta, de Paradigma Jardinero, en “Las ramas arriba” para revindicar la dignidad de las plantas.

Sonoramente estaremos liderad@s por los mensajes ubuntianos de dos grandes músicos de la Comunidad del Bosque: Diego Cruz y Dani Macaco. Club de la Hojarasca: Virginia Díaz, Julio Valverde, Álvaro Soto, Isabel Ruíz Lara y María Eulate.

Y ahora sitúate en el inicio, cierra el círculo, huye de las líneas rectas que no existen en el bosque, acoge la luz, el aire, el agua y prepárate para dejarte inundar por la transparencia araujiana, creativo, lúcida y plena de belleza, sin duda, territorio conmovido… ¡Arriba las ramas!