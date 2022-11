01:59:09

Bienvenid@s a un bosque habitado por un manifiesto. Un manifiesto por la vida. El Manifiesto por la Vida de Joaquín Araújo. Manifiesto, un escrito breve que un grupo o movimiento político, religioso, filosófico, artístico o literario dirige a la opinión pública para exponer y defender su programa de acción considerado revolucionario o novedoso con respecto a lo establecido anteriormente. Pues bien, el Manifiesto por la Vida de Joaquín no está escrito por un grupo, no es político, no es religioso, pero sí filosófico, artístico y literario. El programa de acción que defiende es revolucionario, novedoso y llama al activismo.

Un manifiesto por la vida que nos insta a elegir, a declarar nuestra posición, a advertirnos, a reconocer, a buscar, a saber, a describir nuestras próximas acciones colectivas y a ser. A ser árbol y no ceniza, a ser la sangre y no la herida, a con los nuestros. Un manifiesto que, entre sus consideraciones, propósitos y compromisos, renombra realidades, como festín de belleza, muchedumbre de lo feo, el robo de su pobreza a los pobres, el desprecio a la ciencia, la codicia de los listos, las arrogancias de los incultos, la acumulación de lo cómodo, la lela prisa, esta civilización corsaria, de la biología más forense que vivencial, del poder de los peores, de la comodidad de los parásitos, del PEB, producto exterior bello, de la sabia trama de las raíces, la destreza de las plantas…

Nos vais a permitir que este bosque manifieste hoy su homenaje por Pablo Milanés, maestro para vivir, trovador de la duda que nos hace estar vivos, cantante de la cubanía sentimental, revolucionario conmovido.

Y para ilustrarnos qué es la Vida, con mayúscula, de la Fertilidad de la Tierra, del agua que somos, del bosque, del lugar donde mejor se combate a la muerte, nos ayuda en estas tareas manifiestas, Raúl de Tapia que es Raúl Alcanduerca. Club de la Hojarasca: Pilar Socorro y Alvaro Soto.

Y ahora tratar de conquistar con vano afán. Este tiempo perdido que nos deja vencidos Sin poder conocer. Eso que llaman amor para vivir. Para vivir. Sin duda, territorio conmovido… ¡Arriba las ramas!

HT: #ManifiestoPorLaVidaRadio3