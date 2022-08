El bosque habitado

01:59:08

Las aves se plantean el madrugón. Aprovechan las tres primeras horas del día para alimentarse y desaparecen durante el resto de la jornada. Están ya formadas las agregaciones premigratorias, como las cigüeñas blancas, los vencejos y los abejarucos. Así nos informa Joaquín Araújo en su “Calendario de la Naturaleza”, editado por Tundra. Bienvenid@s a un bosque donde proclamamos la necesidad de proclamar la conjugación “deberá” del verbo deber en lugar de “debería”. Sí, porque urge gestionar con sentido común nuestro Sistema Tierra, un sistema vivo, una especie de maravillosa máquina que produce los recursos que precisamos y depura el ambiente. El Sistema Tierra toma de la vida los recursos minerales, el CO2 de la atmósfera, el agua del suelo, las partículas de otros minerales y produce materia viva. Toca ser conscientes de que tod@s, absolutamente tod@s somos necesari@s para hacer funcionar este sistema.

Observa, estudia a los árboles. Los árboles y las plantas producen la materia viva que precisamos. La actividad humana tiene que cambiar. Tenemos que ser no sólo solidari@s con nuestra especie, sino con todas las otras especies. Algunas están desapareciendo, la capa de ozono se debilita, sube el nivel del mar, se altera el clima, hay más contaminantes… En 30 años pasamos de 4.000 millones de toneladas (equivalentes a petróleo) a 6.000 millones ¡Sólo en 30 años! ¡Y podemos cambiar!

Debemos frenar la demanda de recursos, que crece aún más deprisa que la población. Somos 7.000 y pico millones. En 2.000 años nos hemos multiplicado por 25 veces. Aun así, el problema no es el número de habitantes y el crecimiento de población, no es que seamos much@s, sino que consumimos mucho y muy deprisa. Y, para cubrir este consumo, no dudamos en cambiar los usos del suelo, para producir otra vez más recursos. La ecuación es fácil. Somos parte del sistema vivo y tenemos que actuar como tales. Hoy nos ayudará con su ilustración y clarividencia nuestro maestro biólogo Miguel Delibes de Castro quien, como en otras ocasiones, con su palabra de científico conmovido nos recuerda que “Respirar no está garantizado”, pero que estamos a tiempo de autorregularnos.

Delibes de Castro nos insta a hacernos responsables de las innegables tareas que nuestra civilización occidental dejó de llevar a cabo. Como han encajado perfectamente Raúl de Tapia que es Raúl Alcanduerca, Ignacio Abella, Antoine de Saint-Exupéry, Lovelock y el cántico necesario de Nunatak e Igor Paskual. Club de la Hojarasca: Charlie Faber, Isabel Ruíz Lara, Julio Valverde, Santi Bustamante, Pilar Socorro, Marta Iraeta, José Manuel Sebastián y Carolina Alba. Además hoy nos recolocamos arbóreamente con el plantabosques Natxo Blanchart en "Las Ramas Arriba", de la Asociación Arriba Las Ramas, porque el ser humano crece donde le plantan, como los árboles ¡Tierra muy firme!



Así que busca el sendero donde MatriaTierra susurra, entre las copas de los árboles, que queda poco tiempo para hacer las cosas bien y nos anima a ser más exigentes, a denunciar, a anunciar los problemas y a verdear todo el suelo, todo el aire, toda la materia viva y nuestras raíces y nuestro sistema vivo, sin duda, ¡territorio conmovido!… ¡Arriba las ramas!