He visto aplaudir a la hierba. Llueve con Joaquín Araújo

01:59:08

Bienvenid@s a un bosque habitado por aguacero, calabobos, aguanieve, llovizna, chaparrón, diluvio, tromba, precipitación, chubasco, llovedera, palos de lagua, orballo, llovizna, garúa, lluvia pasajera... Habitado por la lluvia que besa la tierra sedienta de los campos, por lluvias con nubes y lluvias con sol… Por el aroma del petricor o la geosmina. Bienvenid@s a un bosque que, por fin, podrá volver a conjugar sin complejos, después de la fertilidad, los verbos amizar, escampar, delampar, escambrar, estear, estiñar, estrelampar…. Y es que hoy nuestro emboscado Joaquín Araújo nos propuso como tema de rotunda actualidad la lluvia. Hablemos de lluvia ahora que ha empezado a llover. Hablemos y hablemos de lluvia, como un conjuro para regar la vida y el futuro de la vida. Hablemos de lluvia porque ¡ya está bien! Volvamos a lo sagrado, desandemos ese erróneo trayecto que nos ha llevado de lo sacro a la más rotunda estupidez ¿Qué es el mal tiempo? No, no es en absoluto cuando llueve y si así lo crees es que no sabes de dónde vienes y quién te ayuda a ser y estar. Dice Joaquín que cuando lleva un tiempo lloviendo se siente una planta o un animal, da igual, al que están regando.

Pero, ¿qué es la lluvia ¿Cómo has sentido estos últimos chaparrones tras tanta sequía y calores extremos? ¿Cómo ha evolucionado la relación de los humanos con la lluvia? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de la lluvia? El aroma de la lluvia es el olor a nosotr@s mismas

¿Cómo te lo explicas?

Resulta inabarcable la poesía que se ha escrito sobre la lluvia y, especialmente, los textos del propio Araújo, hombre de campo que ha pasado en los bosques más del 60 por cien de su vida, muchas tormentas. Así que no hay excusas para no recitar los nombres de la lluvia y sus naturales poemas… En cualquier caso, tiene que llover, tiene que llover a cántaros, como escribió Pablo Guerrero.

Nos acompañan en esta aventura de gotas que contienen el universo, Raúl de Tapia que es Raúl Alcanduerca, Maite Mompó, Maite Aquarela y Natxo Blanchart, plantabosques de la Asociación Arriba las ramas que nos trae, en "Las Ramas Arriba", a Úrsula López Moreira de Stop Ecocidio. Club de la Hojarasca: Marta Iraeta, José Manuel Sebastián, Isabel Ruíz Lara, Rodrigo Suárez y Anto de Vicente.

Y ahora, por puro capricho, llama a la lluvia y, cuando llegue, déjate mojar haciendo caso omiso del paraguas, contempla sus infinitas dimensiones rodeándote con abrazos de gotas y repite, impecable, como ella, que llueva, que huela siempre que convenga a tierra mojada después de llover… Sin duda, territorio conmovido… ¡Arriba las ramas!

HT: #QueLluevaQueLluevaRadio3