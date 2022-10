01:59:08

Bienvenid@s a un bosque habitado que ha recibido una maravillosa invitación. No podíamos dejar de invitarte a entrar también en este bosque con los ojos cerrados que se llama, de forma sugerente, en su versión asturiana, "Bosquegrafíes. Alcuentru d'arte y naturaleza". De la mano y la pasión de Alicia Andrés, directora de Artesavia, aceptamos el reto de adentrarnos en la espesura del desfiladero y el río de Ponga, con la esperanza de vestir otra piel y convertirnos en otr@s. Como Ignacio Abella y Raúl de Tapia, Alcanduerca, que formaron un círculo de amistad con esta boscosa para crear una pequeña colcha de fibras vegetales donde, como tejedor@s, intentamos unir pequeños cuadrantes de colores a cuál más apetecible: la inspiración, el mutualismo, la contemplación, la trascendencia…

Sí, "Diálogos cola Naturaleza", epigrafiados por Alicia Andrés. Tal vez el sonido no sea el más nítido que hemos emitido, pero el testimonio de Abella y Alcanduerca nos parecía nítido, nítido de verdeverdad.

Raúl de Tapia te invitará a practicar el silencio verde en 360º y con todos los sentidos en medio de la atmósfera más natural. Pero la propuesta va más allá, si asumes el desafío de hacer la fotosíntesis, tendrás que convertirte en hoja. Ya nos advierte Alcanduerca: la biología, y la botánica por añadidura, es una forma de pensar el mundo, y de pensarnos a nosotr@s mism@s.

De Ignacio Abella, solo avisamos del impacto que puede provocar en ti, que integrarás inevitablemente en tu pensamiento y en tu conciencia que la inspiración es un ruiseñor…

Y tal vez compruebes que tú eres, que puedes ser un jardín. No basta abrir la ventana para ver los campos y el río, las flores y los árboles, por cierto, convienen más árboles y flores que ideas, porque el mundo entero está fuera de las ventanas cerradas. Abella no dudó en estimular a la tribu allí presente con una yérgola de abedul… No, no, no desvelamos más.

Además, la oportunísima reflexión sincronizada de Maite Mompó y Maite Aquarela. Pilar, científica y ambientóloga de Rebelión Científica España, y desde Berlín, nos hace una crónica, tras una detención, de las acciones en los ministerios alemanes de finanzas y transportes. Club de la Hojarasca: José Manuel Sebastián, Isabel Ruíz Lara, Alvaro Soto y Pilar Socorro. Músicas abellianas de y también sintonía para una Bola de cristal.

Y ahora, disponte a sumergirte en el peculiar, literario, ecologista, activista y necesario baño de bosque de Bosquegrafías, Bosquegrafíes, déjate empapar por los rocíos de los ojos abiertos de par en par y, como semilla al viento, vuela, danza y cae, cae sobre el suelo desnudo del bosque, sin duda, territorio conmovido… ¡Arriba las ramas!

HT: #BosquegrafiasRadio3