59:05

En el programa de hoy contamos con una autora de éxito, la colombiana Laura Restrepo, quien viene a contarnos todas las curiosidades de su última novela: 'Canción de antiguos amantes'. En ella habla de presente y de muchos tiempos pasados y literarios a través de la huella de la reina de Saba. Un joven escritor obsesionado con ella y su guía, una matrona somalí, el viaje de las mujeres que avanzan con sus hijos...

También regresa Yolanda Domínguez con su superzum. Esta vez se enfoca en el concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz y una formación solo de mujeres con mensajes para romper el techo de cristal: We can do carnaval.