Efecto Doppler De la autobiografía a la universalidad 58:39 'No me acuerdo de nada' de Nora Ephron es la novela que trae Lara Hermoso en Hablando del asunto. Ephron es periodista, guionista y una escritora reconocible por su gran sentido del humor como el que se cuela en esta última obra, una colección de textos autobiográficos. Antes recibimos a Javier Serena, el director de la revista cuadernos hispanoamericanos, quien nos habla hoy de ensayos narrativos, donde el autor (o autora) parte de su experiencia personal para conectar con una preocupación compartida (incluso universal), como puede ser la maternidad o la ansiedad. Todo ello a través de los libros de Gabriela Wiener, Eloy Fernández Porta o Nona Fernández. Además, ahora que se acerca el día de la música, el Museo Reina Sofía acoge una nueva edición de archipiélago este sábado 18. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]