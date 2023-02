58:53

El violonchelo es poderoso siempre, por su tesitura y su potencia, pero quizá nunca como en las Suites para violonchelo solo de J.S.Bach

HUMMEL: Romanze un poco adagio e con expressione en La mayor, op 104 II (05.48) Alexander Cattarino (vlc), Jurai Alexander (p). BACH: Suites para violonchelo solo. Suite nº V Prelude BWV 1011. Anner Bylsma, (05.06) Violoncello Stradivarius "Servais" de la Collection of the Smithsonian Institution. BACH: Suites para violonchelo solo. Suite nº V Prelude BWV 1011. Jean Ghillem Queyras(vlc). (06.03). TURINA: Divertimento (03.30), Aria, Serenata. Octeto Iberico Dir. Elías Arizcuren . BEETHOVEN Scherzo Allegro molto de la sonata 3 violonchelo en La mayor op 69. Gaultier Capucon (vcl) Frank Bradley (p) (05.28) MENDELSSOHN–BARTHOLDY Sonata para violonchelo y piano nº 1 en Si bemol mayor op.45: Allegro Assai. Patrick Cohen (fp) Cristophe Coin (vlc) (07.31). BRAHMS Sonata para violonchelo en mi menor op.38 nº 1. 2º mov Allegretto quasi Menuetto (05.26). María Kliegel (vlc) Kristin Merscher (p).CLYNE: “Dance”: Concierto para violonchelo y orquesta Dance, when you’re broken open. (04.45) Baila cuando estés destrozada. Dance in the middle of the fighting Baila en medio de la lucha.(04.19) IÍnnbal Ségev (vlc). London Philharmonic Orchestra Dir:Marin Alsop