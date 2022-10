57:31

En este programa, varias de las 12 variaciones concertantes de Alberto Ginastera son glosadas con piezas de otros compositores intercaladas entre ellas cuando bien los instrumentos o la forma permiten una relación.

GINASTERA: Variaciones Concertantes Op. 23. O. Sinfónica de Bilbao. Dir.:Carlos Miguel Prieto. Tema per Violoncello ed Arpa. Interludio per Corde (04.31). TIERSEN: Amalie. Duo Dreaming. Annamaria Cristian (vcl), Giovanna Di Lecce (h) (03.00). GINASTERA: Variazione Giocosa per Flauto y Variazione In Modo Di Scherzo Per Clarinetto (03.20). KUMMER: Allegro Duo flauta y clarinete, Op. 46 Nº1. Italian Classical Consort (04.00). GINASTERA: Variazione drammatica per Viola (04.20). REGER: Vivace,) Suite n 1 para viola a solo en Sol menor Op. 131d. (03.30. Nobuko Imai (vla). GINASTERA

Variazione canonica per Oboe e Fagotto, y Variazione ritmica per Trompa y trombón, Variazione in modo di Moto perpetuo per Violino (04.00). NOVÁČEK: Perpetuum Mobile. Joshua Bell (vl) Samuel Sanders (p) (02.42) GINASTERA: Variazione pastorale per Corno/ Interludio per Fiati. Represa dal Tema per Contrabasso. (06.00)

MONTEVERDI Ecco mormorar l’onde. Il secondo libro de madrigali a cinque voci Les Arts Florissants.Dir. Paul Agnew:(04.36)

GINASTERA. FIN (05.00. GINASTERA: Mi gato de 5 Canciones populares argentinas. Raúl Giménez, tenor. Nina Walker, piano (02.00). PENELLA: Habanera Todas las mañanitas, (02.36) Don Gil de Alcalá. Ana María Martínez (sop) Placido Domingo (ten), Orquesta del Mozarteum de Salzburgo Dir. Jesús López Cobos.