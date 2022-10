59:09

Piezas de cámara para oboe, barroco, romántico y actual.

DEBUSSY Rêverie pour Hautbois et Harpe (04.22)

Nicolas Cock-Vassiliou, (Ob) Anne-Sophie Bertrand, Arp) Frankfurt, Hessischer Rundfunk. PIXIS: SelecciónGran Sonata For Oboe And Fortepiano en Sol Mayor (Op. 35) Paul Dombrecht(ob)Jos Van Immerseel (fp). BOZZA Fantasía Pastoral oboe y Piano, Op. 37 Albrecht Mayer (ob) Karina Wisniewska (p) (06.25) .BOZZA Aria para saxofón (04.19). FASCH. Ouverture en Sol Mayor, FWVG 15. (05.00) Il Fondamento, Dir.Paul Dombrecht. SCHUMANN: Dichterliebe, Op. 48 XII. Am Leuchtenden Sommermorgen. Dieter Fissher-Diskau (bar) Jörg Demus (p). (02.19)Heine: Buch des lieder. KALLIWODA: Morceau de salon, Op.228 (09.43) Eugene Izotov (ob) .DEBUSSY: Rêverie solo harpa (04.10).