Ecos y consonancias

¡Alegría? El mes de mayo, luz y flores, da para todo. Alegría, tragedia sevillana, reivindicaciones, melancolías amorosas germanas, danzas finlandesas

POPULAR: Jakomakivalssi. (02.50) The Helsinki Mandoliners (Olli Varis, Petri Hakala, Arto Jarvela. NAGARISHNA. The lappfja¿rd set (06.43) Concierto para violín y orquesta de cuerda. Arto Jarvela (vl)

TRADICIONAL This is the month of may (01.47) Grupo Amarcord Dir: Michael Metzler. MORLEY This is the month of may (02.53) La Caccia. Patrick Denecker (dir) .FONT / VALVERDE: La Cruz de Mayo (03.09). Imperio argentina. SCHUBERT im Fruhling. D.882 (04.37) Hanno Müller- Branchman (bar) Ulrich Eisenlohr (p). SCHUMANN. Im wundershonen monat may (01.34) Dietrich Fisher-Diskau (bar) Christoph Eschenbach (p). CLERCH Preludios de primavera (02.50) Andrea González Caballero (guit)).DANE I am on my way (02.28)

MENDELSSOHN-BARTHOLDY Cuarteto de cuerda n 5 en Mi bemol mayor, op. 44 Allegro Vicace (13.20) Cuarteto Cherubini