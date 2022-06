01:00:03

Piezas nuevas NUEVAS, de hoy, nos dejan ver cuánto ha cambiado la música contemporánea: estimula nuestra fantasía con sus historias.

SOLLIMA: Sonnets et Rondeaux. Cuarteto Quiroga (09.00). ALBAN BERG. 7 canciones tempranas: nº 6 y 7: Liebesode y Somertage. (04.00) Francesca Chiejina (sop) Sinfonia of London Dir.: John Wilson. VALERO: Brass and Roses. (04.43) Spanish Brass. ROSE, STRADLIN, SLASH, MCKAGAN, ADLER: Guns and Roses (05.11)

VALERO: Brass and Roses. Spanish Brass, Sbalz Brass Ensemble (04.45). NAGARAJA. Stringar para cuarteto de cuerda. Meta4