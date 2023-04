58:37

Aunque se han hecho muchos experimentos vocales, recogemos uno contemporáneo en la premiada obra de Caroline Shaw... aparte del canto de un coro de zarzuela y obras religiosas con enfoques contrapuestos.

BYRD Ave verum corpus (04.07) Stile Antico. Dir. David Fraser. MOZART: Ave verum corpus. (02.44) Dir.:Stephen Cleóbury. Kings College. SPEARS The Tower and The Garden. (05.39) Coro The crossing Dir. Donald Nally. SCHENCK. Le Nynphe di Rheno. Sonata IX Mi menor: Adagio Aria (Allegro), Tempo di sarabanda, Giga, Bouree, Menuet (10,10) Francisco Luengo y Xurxo Varela, (vdg) SOUTULLO / VERT La del Soto del Parral. Dónde estarán nuestros mozos (02.46). Coro y Orquesta Sinfónica Española Dir. Rafael Ferrer. SHAW Partita para 8 voces (18.16). Roomful of Teeth. Dir. Brad Wells