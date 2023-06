54:49

En este último programa de Ecos y consonancias, el numero 76 titulado ‘final’, he organizado música ad libitum. Ad líbitum mío: Canciones tristes y piezas melancólicas. ¡Hasta pronto!

FALVO (Enzo Fusco) Dicitencello vuje (03.29) Franco Corelli (ten)

MARTIN: Just say I love her (02.44). RAMEAU. Naïs Sarabande (02.56) Le concert des nations Dir: Jordi Savall (vg)

GINASTERA: La canción del olvido.(02.39). José Carreras (ten) Martín Katz (p). La canción del olvido (02.50). Manuel Cid (ten) Fernando Pérez (p).HANDEL: Giulio Cesar Piangeró la sorte mia(06.03) Sabine Delvielhie (sop). Ensemble Pygmalion. Dir Raphaël Pichón. PIAZZOLA : Oblivion (03.34). GIORDANO: Andrea Chenier. La mamma morta. (04.55) Maria Callas (sop) Orq.Phiharmonia Dir: Tullio Serafin. SCHENCK. Le Nynphe di Rheno. Sonata XII en Re Mayor: (06.06) Francisco Luengo y Xurxo Varela, (vdg). LEHAR: Giuditta: Meine lippen, sie küssen so heiß, (05.36) Anna Netrebko (sop)