Ecos y consonancias

Emparedados entre dos obras corales escucharemos el primer concierto de clarinete de Louis Spohr. Morten Lauridsen, estadounidense de origen danés, y Christopher Tin, estadounidense de origen chino, son los compositores.

LAURIDSEN: Les Chansons des Roses (1993) (Rainer Maria Rilke) Coro mixto y piano. Chamber choir of Europe. Dir:Nicol Matt (18.00)

SPOHR. Concierto para clarinete n 1 en Do menor op 26 (TOTAL 21)

Andreas Ottensamer (cl). O Rotterdam Dir.:Yannick Netez-Seguín. TIN: 3 piezas de The lost birds (TOTAL 14.00) I shall not see the shadows, The saddest Noise, Flocks a while mile (Cristina Rossetti, Emily Dickinson Christopher Tin). Voices8 O Royal London Philharmonic. Dir. Barnaby Smith.