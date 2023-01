Ecos y consonancias

59:11

Reflexión sobre cómo los compositores "hacen la noche" en la música instrumental. Lo primero por el título…

MOZART: Eine Kleine Nachmusik, Sol Mayor Serenate K 521 (06.03) Capella Intropolitana Dir, Wolfgang Sobotka. DUBOIS Nocturno (02.09). KALLIWODA Nocturno Hiyoli Togawa (vla) Lilit Grigoyan (p) op 186.n5 (05.07).PICCINNI ‘O Notte, o dea del mistero’ Janet Baker (sop)(05.19) Saint Martin in the Fields. Dir. Marriner. CONTOS DE TERROR (01.53).CHOPIN Nocturno en do menor B 108.(02.49) Brigitte Engerer (p). CLYNE (B. 1980) (12.42) BBC O. Dir.Sakaki Oramo. SCHUBERT: Notturno Trío en Mi bemol m D 897 Trio Beaux Arts (08.47). Air tendres. Reinaud van Mecheclen A Nocte Temporis