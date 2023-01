55:31

La música clásica, y Bach en especial, está presente en las obras más insospechadas de música ligera, incluso en el Heavy Metal.

RAVEL Bolero. Selección. London Synphony Orchestra (01.00)

LLOYD WEBER: Memories (03.39). PACHELBEL:Canon (05.00). Escuela de Músicos de Berlín. PACHELBEL:Canon: ‘It is a Sin’ (05.01).Pet Shop Boys. BACH: Vivace, 1er mov Concierto 2 violines BWV 1042 Academy of ancient music Andrew Manze (vl) Rachel Podger (vl) (03.21) Academy of Ancient music. BACH Vivace , 1er mov (04.57) Concierto 2 violines BWV 1042. Gabriela Montero,(p). CLEMENTI Clementi. Sonatina 1 Lang Lang (p) (01.31)

CLEMENTI: Phill Collins: A groovy kind of love (03.30). BACH: Suite II Menuet (01.11) Academy of Ancient music. BACH: Suite II Menuet (03.06) Victor Smolski The whiterussian Sinfonic Orchestra. BACH: Suite I Gavotta. Academy of Ancient music (02.47)

BACH Suite I Gavotta (03.33) Victor Smolski The whiterussian Sinfonic Orchestra, MALMSTEEM. Baroque and Roll (05.56)