¿Por qué yo no?

58:40

Me gustaría ser inteligente como Greta Tumberg, pero fresco como Bad Bunny y asombroso como Julio Cortázar. Pero tristemente no lo soy. ¿Por qué yo no?

Un programa de Dilo Camilo con música de Los Enemigos , Juan Perro, Xenia, Sara Hebe y Boogat.