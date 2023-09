05:31

Irene Meca llegó a saber que su adopción había implicado un pago de 25.000 pesetas del año 1953. ¿Venta, adopción irregular? La investigación se enfrenta a todo tipo de barreras, incluida la que tiene que ver son la propia conciencia de una identidad robada. "Es como dividirte en dos vidas paralelas: la mía, la que debió ser, la que me pertenece por derecho y nacimiento; y la otra, la que se me impuso y en y en la que me diento atrapada".