25:00

Hablamos de la 5ª Ruta de las Tapas de Roses y el Vino de la DO Empordà, que comenzó ayer. También, en nuestro particular peregrinaje por la ruta jacobea, nos detenemos en la Tarta de Santiago, que tiene su propia IGP. El vino de la semana es el blanco Cimera (DO Valencia) que ha recibido la Medalla de Oro en el concurso Mundus Vini.