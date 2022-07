26:13

Para empezar, conocemos la Spanish Wine Academy, una interesante iniciativa divulgativa y formativa que ha puesto en marcha la bodega Ramón Bilbao. Después nos interesamos por el Tío Pepe Festival, un evento que aúna música, comedia y, cómo no, vino y gastronomía, con cocineros con Estrellas Michelin y cenas espectaculares. No nos falta el vino de la semana, que nos llega de la DO Rueda: es el José Pariente Cuvée Especial.