Conocemos la Mejor Tapa de Madrid según el jurado del II Campeonato de Tapas y Pinchos de esta comunidad. La hacen en La Caníbal, todo un referente en el ambiente tabernario de la capital. Además, nos interesamos por el trabajo de la Fundación para la Cultura del Vino, una entidad con más de 30 años de historia. Y como el vino de la semana no puede faltar, abriremos hoy As Sortes, toda una referencia de la DO Valdeorras.