De vuelta en Radio 5 "La noche que paramos el mundo", de Alexandra Roma 18:16 Invitamos a la escritora Alexandra Roma en el primer tramo de programa para conocer "La noche que paramos el mundo". Se trata de una novela que cuenta la historia de Marina, una chica que tenía la vida que creía desear con todo ordenado y seguro hasta que de repente todo vuela por los aires, y de Noah, que vivía más despreocupado, sin futuro hasta que se encuentra con unos ojos verdes que cambian su vida totalmente. Una novela con el amor como tema y la música rock como acompañante. Más opciones

