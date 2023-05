25:32

El programa amb mecànica de concurs, on participen sis joves amb milions de seguidors a TikTok, combina el millor dels concursos televisius amb les plataformes de contingut digital.

La plataforma Gamestry ha presentat ‘Yolo Race’, un nou programa d’entreteniment, presentat per Jordi Cruz, que combina l’essència de concursos televisius amb les plataformes digitals.

El programa, amb mecànica de concurs, hi participen sis nois i noies, que s’ajunten per parelles i passen cinc dies a la península de Yucatán, a Mèxic per enfrontar-se a diverses proves físiques, d’orientació, gastronòmiques...

Està pensat per ser consumit només a través de TikTok, ja que és el lloc líder d’entreteniment pels més joves. De fet, els primers capítols ja es poden veure a través del perfil del programa a TikTok (@yolo.race), però també a través dels perfils privats dels protagonistes, ja que ells ens proporcionaran diferents punts de vista del concurs i, per tant, podrem tenir fins a 7 versions diferents de cada capítol.

Parlem amb Jordi Cruz, presentador de ‘Yolo Race’, amb l’Àlex Orozco, cap de continguts de Gamestry i Oriol Esteban CMO de Gamestry.