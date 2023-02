23:41

L¿hospital del Mar impulsa projecte pioner a Espanya en l¿aplicació del Yoga en pacients oncològics

El ioga és una pràctica dissenyada per a promoure, a través de determinats exercicis, un estat de serenitat i d'equilibri a les persones que la practiquen. En els últims anys hi ha hagut una creixent evidència científica que ha demostrat els beneficis d'aquesta pràctica, i ara s'està incorporant el ioga als hospitals com una eina a oferir als seus pacients per a millorar el seu benestar i qualitat de vida.

El Ioga ha estat definit per la Universitat Harvard com "una poderosa eina de canvi". S'ofereix i es recomana als millors hospitals del món com són la Clínica Mayo o el Memorial Sloan Kettering Center, dos centres referents a tot el món, que ja practiquen el ioga entre els seus pacients oncològics. I en aixó s’ha fixat l'Hospital del Mar.

L'Hospital del Mar és un dels centres que ha sumat entre els seus tractaments aquesta pràctica. Tot i que costa de creure, ha quedat demostrat que el ioga pot millorar l'estat d'ànim dels pacients, millorar la seva qualitat de vida i fins i tot, reduir o revertir símptomes o seqüeles físiques de les seves malalties.

Les activitats van començar aquest mes de febrer dividides en 3 sessions. La primera va ser el dimarts passat, la següent serà el dimarts 21 i l'última el dimarts 28, però ja sa informat que tindrà continuïtat durant tot l'any.

L'encarregada d'impartir-les es la professora de ioga Mireia Coma-Cros que ja ha expressat la seva alegria amb la iniciativa de l'Hospital del Mar.

N'hem parlat amb el cap del Servei d’Oncologia Mèdica del Hospital del Mar Dr. Joan Albanell, també amb l’especialista en ioga terapèutic i responsable dels tallers Mireia Coma-Cros, I a una pacient que ha fet ioga terapèutic Amina Ilyas.