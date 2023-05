09:44

L’aerofòbia o la por a volar és el temor o la fòbia a volar en avions. Pot ser una fòbia en si mateixa o pot ser una manifestació d’una o més fòbies, com la claustrofòbia (la por als espais tancats) o l’acrofòbia (la por irracional a les alçades).

Es calcula que un de cada tres passatgers patirà aquesta por. Per fer-hi front hi ha companyies aèries que fins i tot organitzen cursos per combatre-la. D’això n’hem parlat amb el nostre escriptor i especialista en temes espirituals i emocionals, Francesc Miralles.