Videoclip solidari per ajudar als més oblidats: els animals

15:31

La nostra antrozoologa de capcelera, la Paula Calvo, ens parla de una proposta musical que s¿ha creat per demanar col·laboració i ajuda.

Pablo Rodríguez és el productor d’aquest videoclip solidari, crimen y condena, realitzat per ajudar als més oblidats, els animals. El que ha volgut transmetre amb aquest videoclip, és el gran problema que existeix a Espanya, el maltractament animal.

Arreu del món, milions d'animals pateixen i enfronten dificultats cada dia. Ja sigui per abandonament, maltractament, malalties o la pèrdua del seu hàbitat natural. Només a Espanya s'estima que s'abandonen més de 700 animals al dia, sent el país al capdavant de tot Europa.

A més, això suposa un deteriorament i una alteració dels nostres ecosistemes que són tan necessaris per a la nostra supervivència. Per això l’autor creu que és crucial fer un esforç per ajudar aquests herois i heroïnes que inverteixen gairebé tot el seu temps i diners a rescatar animals.

Pablo Rodríguez, productor del videoclip, i al seu germà Alejandro Rodríguez, cantant i compositor de la cançó, ens visiten.