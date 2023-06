18:18

La nueva película de Félix Viscarret, ha participat en la Sección Oficial del Festival de Málaga. El film está protagonizado por Miki Esparbé i Álex García.

Isaïes era un arquitecte prometedor, però ja li queden lluny els premis que va guanyar la joventut. Ara viu amb la llengua fora entre el parc on juga amb els fills i l'estudi d'arquitectura, on es lamenta amb el company Nico. On sigui, Isaïes sent que no és on hauria de ser. I quan està amb l'Ainhoa, la seva dona, se'ls nota com poden ser d'esgotadors els fills quan són tan petits. Al parc, entaula una amistat amb Sonia, mare d'un altre nen del col·le, amb qui aprèn que això de criar els teus fills i entrar a la vida adulta no és tan simple. Mai no ho va ser.