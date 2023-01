15:36

Niedziela Raluy, 5ª generació del circ Raluy Legacy i especialitzada en patinatge, pole dance aeri i funambulisme, explica com és la seva rutina i la seva vida al circ. Molts entrenaments, moltes anécdotes i una nou integrant a la família Raluy, que és el seu fill. Una manera molt diferent de viure, on també hem de destacar la seva participació a un reality show i un talent show que també l'ha servit per créixer tant personalment, com professionalment.