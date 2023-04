17:16

Ilham Majure i David Garriga, autors de la novel·la, ens parlen del llibre testimonial que dóna veu a totes aquelles persones que han estat víctima d¿aquest moviment radical.

Durant els darrers anys hem vist l'aparició de dos models divergents de militància islamista, el d'Al-Qaida i el del Daesh, que han competit per la primacia al món de l'Islam radical. Encara que oposats quant a les estratègies a seguir, tots dos models de gihad coincideixen en els objectius i tots dos han demostrat comptar amb mecanismes efectius per explotar les debilitats estructurals existents a les societats musulmanes i per aprofitar els buits de poder resultants de la inestabilitat produïts per les Primaveres Àrabs.

El Daesh va desenvolupar i va implementar un model territorial de gihad encaminat a fomentar la violència sectària i unilateral, per tal de crear el caos suficient per destruir països sobirans i comunitats polítiques consolidades. Van escollir el negre com a autoritat, un color que absorbeix a tots el colors i que té com a sinònim la mort, el no res.