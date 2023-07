18:17

Reflexionem sobre la nova manera de viatjar amb el filòsof Antoni Fornés.

El món es mou molt de pressa, el que eren preguntes de fa cinquanta anys ara ja tenen resposta. Hem viscut un món on no hi havia ordinador, telèfons mòbils, xarxes socials... però ara, ja ho hem viscut tot i estem a una nova era on la Intel·ligència Artificial està agafant molt de protagonisme i doncs, ens situem en un món que està canviant continuament. I de fet, aquests canvis també es reflecteixen en la manera de viatjar de la societat.

Així doncs, reflexionem sobre la nova manera de viatjar amb el filòsof Antoni Fornés.