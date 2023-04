19:04

Comentem tota la història amb el Dr. Martínez Salamanca, Coordinador del Grup d¿Andrología de la Asociación Española de Urología i Director del LYX Instituto de Urología.

Ja fa 25 anys que va nèixer aquesta píndola de color blau que coneguem tots amb el nom de Viagra. Hem de recordar que es va crear per tractar una malaltia específica, la de la disfunció eréctil.

El fet de que es llancés aquesta medecina va ser una mica controvertit i criticat ja que molta gent considerava vergonyós reconeixer aquesta problemática i acudir al metge perquè li receptessin la viagra.

Avui dia aquesta concepció s’ha superat perquè aquesta pastilla la consumeixen de manera masiva molts homes, i no per tenir aquest problema de disfunció, sino per altres raons derivades del rendiment o per seguretat propia. Cal dir també que avui dia es molt fácil fer-te amb aquesta píndola sense necessitat de pasar per la consulta del metge.

S’estima que al voltant de 66 milions de persones l’utilitzen a l’actualitat, i que s’ha convertit en una moda i en un consum, que cal remarcar que pot ocasionar efectes secundaris.